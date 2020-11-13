На Ленской улице две легковушки не поделили дорогу

В Красногвардейском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух автомобилей. Движение на участке затруднено.

Авария случилась сегодня, 13 ноября, на пересечении улицы Ленской и проспекта Наставников. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, у водителей столкнувшихся машин «не задалось» утро пятницы 13-го. На кадрах видно, что один из автомобилей получил повреждения.

Обстоятельства аварии не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестные ночью «дрались мусорными баками» на Черняховского. Дорога оказалась усыпана мусором.