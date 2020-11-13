Неизвестные ночью «дрались мусорными баками» на Черняховского

В Центральном районе Петербурга прохожие наткнулись на заваленную мусором дорогу. Неизвестные перевернули мусорные баки.

Об этом стало известно сегодня, 13 ноября. Фотографии с места происшествия на улице Черняховского опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Содержимое двух контейнеров оказалось на проезжей части. Участок завален пакетами, макулатурой, пластиковыми стаканчиками, упаковками от еды и другими отходами.

«Кто-то, видимо, дрался с баками и победил», — написал автор записи.

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