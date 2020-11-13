После стрельбы на Генерала Симоняка мужчина попал в больницу

В Петербурге во дворе дома по улице Генерала Симоняка молодой человек 1994 года рождения выстрели два раза в своего знакомого из травматического пистолета.

Инцидент произошел вечером 12 ноября. В полицию об этом сообщил мужчина 1983 года рождения.

Как стало известно gazeta.spb.ru, потерпевшего увезли на Скорой с пулевым ранением груди в области ребер слева направлен.

Подозреваемый доставлен сотрудниками полиции в отдел для дальнейших разбирательств. Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Ленинском проспекте в столице в понедельник, 15 июня, произошла перестрелка, в результате которой пострадали трое человек: двое сотрудников правоохранительных органов и сам стрелок.