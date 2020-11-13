В Петербурге пенсионер хотел продать телефон на «Авито», но лишился 35 тысяч

Пожилой житель Приморского района Петербурга стал жертвой мошенника, орудовавшего на сайте «Авито».

Инцидент произошел в четверг, 12 ноября. В отдел полиции обратился пенсионер с заявлением о том, что ему на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился покупателем с сайта «Авито».

Как стало известно gazeta.spb.ru, мужчина отметил, что собеседник хотел приобрести телефон, размещенный им на сайте. После этого потерпевший ввел данные своей банковской карты и SMS-коды, поступившие на его телефон, в поле на сайте, ссылку на который прислал неизвестный.

Затем с банковской карты заявителя списали 35 тыс. 246 рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мошенник лишил продавцов «Юлы» и «Авито» товаров на 90 тысяч.