В Сланцах из квартиры вынесли деньги в разной валюте и продукты

В полицию Сланцевского района Ленобласти обратился местный житель.

Он сообщил о том, что в период с 21:00 11 ноября до 5:00 12 ноября злоумышленник через незакрытую входную дверь проник в квартиру. Кроме денег злоумышленник решил прихватить и продукты.

Как стало известно gazeta.spb.ru, злоумышленник вынес 4 тыс. рублей и 1,7 тыс. долларов. Общая сумма ущерба составила 136 тыс. 557 рублей.

В квартире нет видеонаблюдения и охранной сигнализации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургские сотрудники полиции нашли и задержали одного из подозреваемых в ограблении 32-летнего мужчины из Выборгского района города, работающего инженером.