В Московском районе менеджера избили и ограбили в его собственной квартире

В Московском районе Петербурга раскрыт квартирный разбой.

Инцидент произошел еще 7 мая. В полицию обратился 33-летний менеджера компании по производству продуктов питания и сообщил о том, что двое неизвестных, позвонив, вошли в квартиру на Алтайской улице и избили его. У потерпевшего похитили наручные часы SWATCH и «Рэдмонд Вэйл», портативную колонку и золотую цепочку с золотым крестиком. Общая сумма ущерба составила около 150 тысяч рублей. Как стало известно gazeta.spb.ru, полиция нашла подозреваемого. Им оказался 24-летний неработающий гражданин.

Известно, что ранее он уже был задержан за аналогичные преступления.

По версии следствия, в тот день задержанный с соучастниками избил потерпевшего и, угрожая кухонным ножом, отобрал имущество. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении на несовершеннолетнего ребенка. Мужчина проник в дом к мальчику и совершил хищение имущества.