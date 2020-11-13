В Комарово пенсионер попал под колеса автомобиля

В Комарово пенсионер попал под колеса автомобиля
Место происшествия, Зеленогорское шоссе. Фото: скриншот GoogleMaps

В Курортном районе Петербурга пенсионер погиб под колесами автомобиля.

Пожилой мужчина переходил дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел в четверг, 12 ноября в 19:15 в поселке Комарово, на 11 километре + 900 метров Зеленогорского шоссе.

По предварительной информации, 41-летний гражданин Белоруссии, проживающий в Зеленогорске, находясь за рулем автомобиля BMW 520 D XDRIVE направлялся в сторону Зеленогорска. В крайней левой полосе он сбил 71-летнего пенсионера. Пожилой мужчина погиб на месте происшествия.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу начало проверку после смертельного ДТП в Калининском районе. Как сообщает региональное управление ведомства, авария произошла во вторник, 27 октября, около восьми утра.

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