Мужчину, зарубившего топором жену во Всеволожске, арестовали

Мужчину, зарубившего топором жену во Всеволожске, арестовали
Убийство произошло 11 ноября. Фото: lenobl.sledcom.ru

В Ленобласти поместили под арест подозреваемого в убийстве жены в торговом центре Всеволожска.

Напомним, убийство произошло 11 ноября в торговом центре «Лидер» во Всеволожске. По предварительной информации, в женщину, хозяйку студии красоты несколько раз выстрелил 52-летний муж, после чего нанес ей множественные удары топором. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

По словам задержанного, он находился «в состоянии сильнейшего стресса и аффекта» после разрыва отношений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Всеволожске задержан мужчина, который подозревается в нападении на свою жену в салоне красоты. Убийство произошло на почве ревности с помощью топора и травматического пистолета.

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