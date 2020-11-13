«Россия» следует требованиям Роспотребнадзора, защищая пассажиров от Covid-19

Чтобы защитить пассажиров от коронавируса, авиакомпания «Россия» неукоснительно следует всем рекомендациям, разработанным Роспотребнадзором.

В соответствии с требованиями, включенными в правила перевозки, с которыми пассажиры соглашаются при покупке билетов, на борту в течение всего полета следует находиться в масках и перчатках. Одноразовые изделия необходимо менять после 3-х часов использования. Если рейс длится дольше, бортпроводники готовы предоставить средства индивидуальной защиты.

В «России» подчеркивают: обязательное ношение масок и перчаток обусловлено санитарными требованиями и обеспечением безопасности на борту воздушного судна и распространяется как на пассажиров, так и на работников авиакомпании, которая, в свою очередь, не имеет возможности делать исключение для отдельных категорий граждан.

Отказ соблюдать правила поведения на борту воздушного судна влечет за собой последствия. Так, в 2020 году 77 пассажиров авиакомпании «Россия» получили письменные предупреждения: 12 человек — в июле, 21 — в августе, 26 — в сентябре и 18 — в октябре. В 36 случаях перевозчику пришлось обратиться в полицию. А 5 пассажиров отстранили от полета.

В авиакомпании «Россия» отмечают, что самолеты оснащены мощными НЕРА-фильтрами для вентиляции — благодаря им воздух очищается каждые 3-5 минут.

«Россия» заботится и о собственных сотрудниках. Так, для офисных специалистов компания ввела дистанционный режим. А работники, находящиеся на местах или обслуживающие пассажиров в зданиях терминалов, проходят термометрию, пользуются дезинфицирующими средствами и тоже носят маски и перчатки.

Для справки:

Авиакомпания «Россия» входит в Группу «Аэрофлот». Совокупная маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 130 направлений. По итогам 2019 года «Россия» перевезла более 11,6 миллиона пассажиров, признана лидером по трансферу через базовый аэропорт Пулково, а также удостоена премии Skyway Service Award в номинациях «Лучшая авиакомпания на туристических направлениях», «Лучший эконом-класс, внутренние регулярные перевозки». С 2014 года авиакомпания является официальным перевозчиком футбольного клуба «Зенит».