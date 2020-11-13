Жители Нагорного Карабаха сжигают свои дома

Некоторые территории были переданы Азербайджану, с чем многие не согласны.

Жители города Карвачар, который находится в Нагорном Карабахе, покидают свои дома. Они берут с собой домашнюю утварь, мебель и животных. Некоторые идут на крайние меры и сжигают свои дома. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Также замечено большое скопление машин на северной дороге Карабаха. Напоминаем, что 9 ноября было принято решение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Азербайджан получил часть территории, из-за которого произошел конфликт. Речь идет об Агдамском, Газахском, Кельбаджарском и Лачинском районах. За Арменией остается Лачинский коридор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что министр обороны Армении поблагодарил Россию за размещение миротворцев в Карабахе.