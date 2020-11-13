На проспекте Буденного легковушка врезалась в трамвай

ДТП на проспекте Буденного. Фото: Скриншот группы "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

ДТП на проспекте Буденного. Фото: Скриншот группы "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Утром 13 ноября на пересечении проспекта Буденного и Петергофского шоссе в Красносельском районе Петербурга произошло ДТП с участием легкового автомобиля и трамвая.

«На проспекте Будённого и Петергофского шоссе произошло столкновение легковушки и трамвая. Ситуация напряженная», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Судя по опубликованным в Сети фото, легковушка получила значительные повреждения. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечером в четверг, 12 ноября, на Муринской дороге произошла автомобильная авария, которая серьезно затруднила дорожное движение. Очевидцы рассказывают, что там столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль.