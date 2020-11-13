Водитель, ставший виновником смертельного ДТП на Жуковского, получил условный срок

По вине автомобилистам скончалась пенсионерка.

В Санкт-Петербурге мужчина, который стал виновником смертельной аварии, получил наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Также гражданину запретили управлять транспортными средства полгода.

Напоминаем, что все случилось на пересечении улиц Восстания и Жуковского 7 апреля. Мужчина нарушил ПДД и не стал сбавлять скорость при повороте. В результате был совершен наезд на пожилую пешеходку. Женщина получила серьезные травмы и была госпитализирована в Мариинскую больницу. Там спустя несколько дней пострадавшая скончалась.

Водитель признал свою вину и раскаялся. Отмечается, что у него есть хронические заболевания, а также больные жена и внук.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на проспекте Буденного легковушка врезалась в трамвай. Судя по опубликованным в Сети фото, легковушка получила значительные повреждения.