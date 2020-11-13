На Бабушкина сбили ребенка на велосипеде, на месте скорая

На Бабушкина сбили ребенка на велосипеде, на месте скорая
К месту происшествия прибыла машина скорой помощи. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на улице Бабушкина произошло ДТП с участием пешехода. Под колеса машины попал ребенок на велосипеде.

Дорожный инцидент произошел в пятницу, 13 ноября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Сбили ребенка», — написал автор записи.

На кадрах видно, что велосипед лежит на проезжей части у дорожного ограждения. На месте скорая помощь. Информация о состоянии пострадавшего не приводится.

В комментариях к записи пользователи задаются вопросом, как ребенок мог оказаться среди машин, ведь на указанном участке нет пешеходного перехода.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Ленской улице две легковушки не поделили дорогу.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп наезд на пешехода новости спб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге ветеринарный контроль прошли 2,2 тонны червей из Нидерландов
Мурашко заявил об обязательной круглосуточной работе Covid-лабораторий
«Черная пятница»: как петербуржцам не стать жертвой обмана в Интернете
Составлен медиарейтинг глав ЗакСов страны: на первом месте Макаров
Петербургские вузы переходят на дистанционный формат обучения
Военный, виновный в поломке вертолета, выплатит Минобороне почти 3 млн рублей
На Бабушкина сбили ребенка на велосипеде, на месте скорая
Отмена диспансеризации, перевод вузов на «дистанционку», новая ...