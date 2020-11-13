На Бабушкина сбили ребенка на велосипеде, на месте скорая

В Петербурге на улице Бабушкина произошло ДТП с участием пешехода. Под колеса машины попал ребенок на велосипеде.

Дорожный инцидент произошел в пятницу, 13 ноября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Сбили ребенка», — написал автор записи.

На кадрах видно, что велосипед лежит на проезжей части у дорожного ограждения. На месте скорая помощь. Информация о состоянии пострадавшего не приводится.

В комментариях к записи пользователи задаются вопросом, как ребенок мог оказаться среди машин, ведь на указанном участке нет пешеходного перехода.

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