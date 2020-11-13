В Мурино женщина получила ожоги в солярии: возбуждено уголовное дело

В Мурино женщина получила ожоги в солярии: возбуждено уголовное дело
Женщине пришлось обращаться за медпомощью. Фото: pixabay.com

Пострадавшая уверяет, что ей не объяснили, как пользоваться солярием.

В Ленинградской области сегодня, 13 ноября, возбудили уголовное дело после того, как посетительница солярия получила серьезные ожоги. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

На инцидент, который произошел в Мурино, обратило внимание телевидение. После репортажа случившимся заинтересовались полицейские, которые занялись выяснением обстоятельств случившегося. По предварительным данным, женщина пришла в солярий и после восьми минут, проведенных в нем, она получила серьезные ожоги. Ей потребовалась медицинская помощь.

Пострадавшая отмечает, что сотрудница солярия не объяснила, как пользоваться солярием, а также не давала никаких рекомендаций. В результате было возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что житель Гатчины получил ожоги при ночном пожаре. От госпитализации мужчина отказался.

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