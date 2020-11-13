На Петергофском шоссе полыхают два этажа завода общей площадью 1200 квадратных метров

Площадь пожара в производственном здании на Петергофском шоссе возросла до 1200 квадратных метров. Около 60 пожарных ликвидируют огонь.

Как сообщает Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу, пожар на территории бывшего завода ЛЭМЗ набирает обороты. На данный горение происходит на третьем этаже на площади 600 квадратных метров. Примерно столько же горит и на четвертом этаже здания.

Кроме этого, сообщается, что пострадавших в пожаре нет. Спасатели продолжают ликвидировать огонь. На месте проишествия работают 17 единиц техники и 58 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что здание завода на Петергофском шоссе тушат по повышенному рангу. Пожару был присвоен второй ранг опасности, который в последствии стал третим.