В Китае рассказали об особенностях бессимптомного течения Covid-19

Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань заявил о том, что главной особенностью бессимптомных больных коронавирусом является высокая инфекционность, сообщает РИА Новости.

По словам китайского специалиста, у более 20-40% больных коронавирусом болезнь протекает бессимптомно. При этом именно они имеют наибольшую возможность заражать других людей.

Кроме этого, Чжун Наньшань сообщил об основных причинах повторного заражения инфекцией.

«Во-первых, быстрое снижение уровня антител, которые выработались после первого заражения, во-вторых, во время первого заражения не было или был крайне слабый гуморальный иммунный ответ, поэтому у организма не было возможности сопротивляться повторному заражению», – заявил эпидемиолог.

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