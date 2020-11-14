Познер ответил на оскорбления от депутата Госдумы

Познер ответил на оскорбления от депутата Госдумы
Владимир Познер. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Телеведущий и журналист Владимир Познер ответил на оскорбление от депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.

Напомним, депутата возмутили слова журналиста о «фашистских чертах» в СССР. Он заявил, что Познер «из категории людей-подонков». По его словам, убеждения телеведущего не мешали ему занимать должности в советский период.

«На эти обвинения я отвечать вообще не буду. Никаких комментариев у меня по этому поводу нет», — заявил в ответ на эти слова Познер, сообщает «НСН».

При этом он отметил, что в Коммунистической партии Советского Союза состояли разные люди, как «очень достойные», так и «подлецы и мерзавцы».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что первые дебаты между действующим президентом США Дональдом Трампом и его соперником на выборах от партии демократов Джо Байденом «абсолютно позорные». Такое заявление сделал телеведущий Владимир Познер.

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