Познер назвал позорными оскорбления на дебатах Трампа и Байдена

Первые дебаты между действующим президентом США Дональдом Трампом и его соперником на выборах от партии демократов Джо Байденом «абсолютно позорные». Такое заявление сделал телеведущий Владимир Познер.

По его словам, политики главным образом оскорбляли друг друга и бросались обвинениями. Он отметил, что о серьезных вещах, о проблемах, стоящих перед Америкой, они вовсе не говорили.

Как сообщили РИА Новости, журналист подчеркнул, что ему стало жалко Соединенные Штаты в ходе просмотра дискуссии, а сами дебаты он назвал позорными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Познер ответил критикам российской вакцины от коронавируса. Согласно данным на сайте телеведущего, он отметил, что пренебрежительное отношение Запада к российской вакцине связано с их отношением к РФ.