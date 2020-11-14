В Ленобласти водитель без прав пытался скрыться от полиции на голых дисках

В Ленобласти водитель без прав пытался скрыться от полиции на голых дисках
Остановить автомобиль смогли на 17 километре Приозерского шоссе. Фото: Pixabay

Сотрудники ГИБДД задержали лишенного прав во Всеволожском районе Ленобласти. Однако для этого пришлось потратить 30 патронов. Инцидент произошел вечером в пятницу, 13 ноября.

В 3-м Верхнем переулке в Петербурге водитель не подчинился требованию остановиться, в результате чего началась погоня, сообщили в ГУ МВД по Петербургу.

Чтобы остановить нарушителя сотрудники полиции сначала стали палить в воздух, а затем – по колесам. На это пришлось потратить 30 патронов. Даже пробитые покрышки не помешали водителю проехать еще десять километров. Остановить автомобиль смогли на 17 километре Приозерского шоссе.

В машине находились два петербуржца, водитель при этом оказался без прав. Нарушитель сказал, что не слышал предупреждений. Обоих увезли в отделение полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице Петербурга правоохранители устроили погоню за нарушителями. По словам пользователей, стражи порядка гнались за Hyundai Solaris по Парашютной улице.

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