Вооруженного водителя задержали после погони на Васильевском

Вооруженного водителя задержали после погони на Васильевском
Изъятое оружие. Фото: vk.com/dorinspb

В Василеостровском районе Петербурга сотрудники дорожной полиции задержали вооруженного водителя. Об этом сообщает «Дорожный инспектор».

Инцидент произошел в ночь на 14 ноября.

Около полуночи на Новосмоленской набережной водитель, который находился за рулем автомобиля Lada, не остановился по требованию инспектора, после чего началась погоня. Когда нарушителя остановили, то нашли у него в машине оружие. Выяснилось, что в багажнике лежит лопата, в салоне – нож, при себе у мужчины был пистолет.

«Оружие ношу как аксессуар для одежды. Обстановка, конечно, криминальная,— пояснил он.

Его доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники ГИБДД задержали лишенного прав во Всеволожском районе Ленобласти. Однако для этого пришлось потратить 30 патронов. Инцидент произошел вечером в пятницу, 13 ноября.

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Василеостровский район оружие погоня


 

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