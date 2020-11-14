Ночью на Октябрьской набережной произошло серьезное ДТП

В ночь на 14 ноября на повороте с Октябрьской набережной на улицу Крыленко произошло серьезное ДТП.

«ДТП произошло на повороте с Октябрьской набережной на улицу Крыленко. С пострадавшими», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В результате аварии есть пострадавшие, однако из состояние не известно.

На место происшествия прибыли скорая и экстренные службы. Одна из машин после удара вылетела на разделительную полосу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечером в четверг, 12 ноября, на Муринской дороге произошла автомобильная авария, которая серьезно затруднила дорожное движение. Очевидцы рассказывают, что там столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль.