Ночью на Октябрьской набережной произошло серьезное ДТП

Ночью на Октябрьской набережной произошло серьезное ДТП
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В ночь на 14 ноября на повороте с Октябрьской набережной на улицу Крыленко произошло серьезное ДТП.

«ДТП произошло на повороте с Октябрьской набережной на улицу Крыленко. С пострадавшими», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В результате аварии есть пострадавшие, однако из состояние не известно.

На место происшествия прибыли скорая и экстренные службы. Одна из машин после удара вылетела на разделительную полосу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечером в четверг, 12 ноября, на Муринской дороге произошла автомобильная авария, которая серьезно затруднила дорожное движение. Очевидцы рассказывают, что там столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль.

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