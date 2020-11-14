Устроивший стрельбу на Генерала Симоняка стал фигурантом уголовного дела

Мужчина, устроивший стрельбу в Кировском районе Петербурга на улице Генерала Симоняка, стал фигурантом уголовного дела.

Стрельба произошло вечером 12 ноября во дворе дома по улице Генерала Симоняка. В полицию обратился 37-летний мужчина и рассказал, что ему пригрозил оружием знакомый.

Выяснилось, что мужчина 1994 года рождения в ходе конфликта выстрелил из травматического пистолета в своего оппонента. Пострадавшего увезли на Скорой с двумя огнестрельными ранениями груди.

Возбуждено уголовное дело ч.2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Ленинском проспекте в столице в понедельник, 15 июня, произошла перестрелка, в результате которой пострадали трое человек: двое сотрудников правоохранительных органов и сам стрелок.