Подозреваемый в ограблении кондуктора на Гранитной задержан

В Красногвардейском районе Петербурга ограбили кондуктора автобуса.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел в ночь на 12 ноября.

Мужчина обратился в полицию. По его словам, ночью на него напал неизвестный у дома 59А по Гранитной улице. Злоумышленник избил его и похитил рюкзак, мобильный телефон, куртку, зонт и диктофон. Общая сумма ущерба составила 23 тысяч рублей.

Подозреваемого удалось задержать на следующий день в деревне Старой. Им оказался 38-летний мигрант. Возбуждено уголовное дело по статье УК «Грабеж».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области задержан 29-летний житель Бокситогорска, который пытался поджечь жилой дом и ранил оперативника. Примерно в 21:30 сотрудники ГИБДД Лодейнопольского района поймали подозреваемого, который ловил попутку на трассе.