В Ленобласти задержан поджигатель, который выстрелил в полицейского

В Ленинградской области задержан 29-летний житель Бокситогорска, который пытался поджечь жилой дом и ранил оперативника.

Об этом в четверг, 12 ноября, сообщили в региональном управлении МВД России. Примерно в 21:30 сотрудники ГИБДД Лодейнопольского района поймали подозреваемого, который ловил попутку на трассе. Это произошло неподалеку от станции Оять.

Мужчину задержали по подозрению в совершении преступления, которое произошло около пяти утра. Злоумышленник собирался поджечь жилой дом. Полицейские пытались его задержать, когда он обливал дом горючей смесью. Увидев правоохранителей, мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета. Один из оперативников получил ранением.

Подозреваемого доставили в отдел полиции для проведения процессуальных действий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция ищет лжеминеров гранд-отеля «Европа».