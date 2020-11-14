Женщина 27 лет не знала о смерти сына: виной тому бюрократическая ошибка

Молодой парень умер в аварии, а его семья долгие годы надеялась отыскать мужчину живым.

В Испании женщина узнала о смерти сына спустя 27 лет из-за ошибки чиновников. Суд предписал выплатить родственникам скончавшегося компенсацию. Об этом пишет Daily Mail.

Известно, что 24-летний мужчина скончался в ДТП около Гранады в декабре 1990 года. Его семья не знала о происшествии и заявила об исчезновении родственника. Из-за бюрократической ошибки чиновников о причинах пропажи они узнали только спустя 27 лет – летом 2017 года.

Официальные лица заявляют, что все случилось из-за отсутствия координации между полицейскими базами данных.

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