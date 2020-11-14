Каршеринговый автомобиль и кроссовер не смогли разъехаться в Мурино

В субботу, 14 ноября, в Петербурге произошло очередное ДТП с участием каршерингового автомобиля.

Проезжую часть не смогли поделить каршеринговое авто и иномарка в Мурино.

«В Мурино на въезде на КАД перед разворотом на Муринскую дорогу столкнулись каршеринг и кроссовере», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Очевидцы также опубликовали фото с места происшествия.

Участники ДТП заняли одну полосу для движения, чем затруднили движение другим автомобилистам.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечером в четверг, 12 ноября, на Муринской дороге произошла автомобильная авария, которая серьезно затруднила дорожное движение. Очевидцы рассказывают, что там столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль.