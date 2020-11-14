Лукашенко оценил заявление Зеленского, который не хочет называть его президентом

Лукашенко оценил заявление Зеленского, который не хочет называть его президентом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: kremlin.ru

Глава Белоруссии убежден, что рейтинг Зеленского в Украине снижается.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал заявление главы Украины Владимира Зеленского, который призвал не называть политика президентом. Слова Лукашенко цитирует Telegram-канал «Пул первого».

Глава Белоруссии убежден, что в Украине многие граждане не рады, что избрали Зеленского на высокий пост.

«Поэтому грубо скажу: «Чья бы корова мычала, а Зеленского — молчала»,

— заявил он.

Напоминаем, что отношения Киева и Минска в последнее время ухудшаются. Это происходит в том числе из-за митингов в Белоруссии, в рамках которых люди требуют отставки Лукашенко.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лукашенко назвал коронавирус ширмой, за которой пытаются переделать мир.

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