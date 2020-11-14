В Петербурге задержана группировка за незаконное присваивание квартир умерших людей

В Северной столице правоохранительные органы задержали группировку из стрех людей, которые изготавливали поддельные документы для получения наследства умерших людей.

Как сообщает Главное следственное управление следственного комитета по Санкт-Петербургу, сотрудники МВД задержали двоих мужчин 1976 и 1974 года рождения, а также женщину 1983 года. Они подозреваются в мошенничестве с поддельными документами.

По версии следствия, обвиняемые получали информацию об умерших людях, которые имеют в Петербурге недвижимость и при этом не имеют родственников. Так как никто не претендует на наследство группировка подготавливала поддельные документы о родстве, чтобы претендовать на квартиры. В итоге, нотариус выдавал свидетельство о праве собственности на наследство по закону.

На данный момент злоумышленники заключены под стражу. Следствие проводит необходимые проверки для выяснения обстоятельств.

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