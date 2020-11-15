В Москве простились с телеведущим Александром Колтовым

В субботу, 14 ноября, на территории Николо-Архангельского крематория состоялось прощание с 41-летним ведущим телеканала НТВ Александром Колтовым, трагически погибшим в авиакатастрофе.

На траурной церемонии присутствовали родственники, близкие и знакомые журналиста. Его похоронили на Николо-Архангельском кладбище. Напомним, что крушение легкомоторного самолета, которым управлял Колтовой, произошло 7 ноября. Вместе с Александром на борту находилась женщина. Сначала предположили, что это его супруга, однако затем информацию опровергли — погибшей оказалась 33-летняя супруга финансиста Максима Климова, Наталья.

Телеведущий был ярым поклонником авиации, он увлекался пилотированием с 2004 года. К сожалению, приобретенные за это время навыки и опыт не спасли Александра и его спутницу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что приоритетной версией крушения самолета называется техническая неисправность. Возможно, у судна были проблемы с двигателем.