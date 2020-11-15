В России на 10% сократилось число ДТП по вине нетрезвых водителей и пешеходов

За последние 10 лет более половины осужденных за пьяное ДТП, повлекшее смерть человека, получили реальные сроки, остальные были приговорены к другим видам наказания (преимущественно к условным срокам). Большинство из получивших реальные сроки были приговорены к двум–трем годам колонии. Фото: pixabay.com

За последние 10 лет более половины осужденных за пьяное ДТП, повлекшее смерть человека, получили реальные сроки, остальные были приговорены к другим видам наказания (преимущественно к условным срокам). Большинство из получивших реальные сроки были приговорены к двум–трем годам колонии. Фото: pixabay.com

С начала 2020 года в России произошло свыше 10,2 тысяч ДТП, виновниками которых стали водители или пешеходы, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно данным ГИБДД, это на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Как пишет ТАСС, число жертв в подобных авариях также значительно сократилось — погибших стало на 18% меньше, пострадавших — на 11%. В общей сложности, из-за пьяных водителей за рулем с января по октябрь погибло 2 569 человек и более 13 тысяч получили травмы.

Чаще всего ДТП такого рода происходили в период с апреля по сентябрь. В ГИБДД отмечают, что каждый четвертый виновник аварий в нетрезвом виде не соглашается проходить медицинское освидетельствование. Напомним, что пьяное вождение, повлекшее за собой смертельную аварию, наказывается лишением свободы от 5 до 12 лет.

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