На Красносельском шоссе столкнулись микроавтобус легковушка. Есть пострадавшие

На Красносельском шоссе произошло серьезное ДТП с участие микроавтобуса и легкового автомобиля.

В результате столкновения микроавтобус вылетел в кювет.

«ДТП, две машинки Красносельское шоссе с КАД в сторону Стрельны. Одна на боку спит в канаве, другая смирно стоит без передней части. Гаи на месте не видать. Постоять в обе стороны придётся, но недолго», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыли экстренные службы и скорая.

«Водитель седана лежал за машиной, ноги переломаны в разные стороны, над ним медики склонившись что то делали, но как то без кипиша, такое ощущение что всё… но не факт», — пишут очевидцы.

Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечером в четверг, 12 ноября, на Муринской дороге произошла автомобильная авария, которая серьезно затруднила дорожное движение.