Поклонники поддержали Хрусталева после выписки из больницы

Поклонники телеведущего Дмитрия Хрусталева поддержали его после того, как его выписали из больницы.

Актер опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором объяснил, что с ним произошло и как он оказался в больнице.

Он рассказал, что сейчас чувствует себя хорошо, а самое неприятное позади.

Подписчики поддержали Дмитрия и стали писать слова поддержки под постом:

«Быстрого восстановления, дорогой»

«Слава Богу, все обошлось! Скорейшего выздоровления и полного восстановления!!!»

«Береги своё здоровье и родных», — пишут пользователи Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что актер и шоумен Дмитрий Хрусталев впервые прокомментировал ситуацию, которая с ним произошла. В своем Instagram он рассказал, как попал в больницу в Сестрорецке.