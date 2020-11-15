Поклонники поддержали Хрусталева после выписки из больницы

Поклонники телеведущего Дмитрия Хрусталева поддержали его после того, как его выписали из больницы.
Актер опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором объяснил, что с ним произошло и как он оказался в больнице.
Он рассказал, что сейчас чувствует себя хорошо, а самое неприятное позади.
Подписчики поддержали Дмитрия и стали писать слова поддержки под постом:
«Быстрого восстановления, дорогой»
«Слава Богу, все обошлось! Скорейшего выздоровления и полного восстановления!!!»
«Береги своё здоровье и родных», — пишут пользователи Сети.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что актер и шоумен Дмитрий Хрусталев впервые прокомментировал ситуацию, которая с ним произошла. В своем Instagram он рассказал, как попал в больницу в Сестрорецке.