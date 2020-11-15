Степаненко ответила на слухи о заражении коронавирусом

Юмористка заверила, что она много работает и чувствует себя хорошо.

Юмористка Елена Степаненко рассказала, действительно ли она заболела коронавирусом, как писали в СМИ. Телеведущая заверила, что не жалуется на самочувствие и ее тесты на инфекцию приходят отрицательными. Об этом пишет «Телепрограмма».

Звезда добавила, что сейчас она много работает, снимается в «Параде звезд». Она также обратилась к человеку, который распространяет про нее слухи, назвав его лгуном. Степаненко выразила надежду, что журналисты научатся проверять информацию, прежде чем будут публиковать подобную информацию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге за сутки зафиксировано почти 2 тыс. новых случаев коронавируса. Число зараженных в городе достигло 81 704 человека.