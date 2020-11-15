В Волхове девочка выгнала босую младшую сестру на улицу

В Волхове девочка выгнала босую младшую сестру на улицу
Ребенок. Фото: Pixabay

Ребенка заметили в одном из магазинов. У нее заметили травмы.

В Волхове сегодня, 15 ноября, нашли одинокого и босого ребенка в одном из сетевых магазинов. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на собственные источники.

На шее у девочки заметили следы от пальцев, а на ногах – засохшую кровь. На вид юной горожанке около шести лет. На ребенке не было обуви и теплой одежды. Директор магазина выяснила, что ее выгнала из дома старшая сестра, которая временно присматривает за ней. Девочка призналась, что не помнит свой адрес.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мужчина толкнул жену с грудным ребенком на руках, мальчик в больнице.

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