На Большом Сампсониевском разбился каршеринг: водителя увезли в больницу

В аварии пострадал один человек. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии пострадал один человек. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Участником аварии также стала маршрутка, в котором не было пассажиров.

В Санкт-Петербурге этой ночью, 16 ноября, произошла серьезная авария. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на пересечении Большого Сампсониевского и первого Муринского проспектов. Там столкнулись каршеринг и маршрутка: в результате легковушка получила повреждения, а водитель – травмы. Мужчину госпитализировали, в каком он состоянии – не уточняется.

Отмечается, что в салоне маршрутки не было пассажиров, так как водитель ехал со смены домой. Он не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Стрельне в ДТП погиб один человек. Мужчина скончался прямо в больнице, ему так и не смогли ничем помочь.