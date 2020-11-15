На Большом Сампсониевском разбился каршеринг: водителя увезли в больницу

На Большом Сампсониевском разбился каршеринг: водителя увезли в больницу
В аварии пострадал один человек. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Участником аварии также стала маршрутка, в котором не было пассажиров.

В Санкт-Петербурге этой ночью, 16 ноября, произошла серьезная авария. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на пересечении Большого Сампсониевского и первого Муринского проспектов. Там столкнулись каршеринг и маршрутка: в результате легковушка получила повреждения, а водитель – травмы. Мужчину госпитализировали, в каком он состоянии – не уточняется.

Отмечается, что в салоне маршрутки не было пассажиров, так как водитель ехал со смены домой. Он не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Стрельне в ДТП погиб один человек. Мужчина скончался прямо в больнице, ему так и не смогли ничем помочь.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
водитель дтп каршеринг


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Большом Сампсониевском разбился каршеринг: водителя увезли в больницу
В Сети распространяют слухи об изменах мужа Заворотнюк: она может этого не ...
Галкин поздравил Пугачеву с 19-й годовщиной
Бузова расплакалась из-за неудачи на «Ледниковом периоде»
Лев Лещенко раскритиковал употребление мата на концертах
В Москве из-за коронавируса скончался 72 пациента
Санду получила серьезную поддержку на выборах президента Молдавии во втором туре
Моргенштерн, оскорбивший белорусскую оппозицию, объяснил свои слова