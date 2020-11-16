Легковушка вылетела с дороги и перевернулась на Новочеркасском проспекте

В Петербурге на Новочеркасском проспекте произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Машина вылетела с проезжей части и перевернулась.

Дорожный инцидент случился сегодня ночью, 16 ноября, на участке возле жилого дома. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

К месту аварии оперативно прибыли сотрудники ДПС. Автомобиль лежит прямо под окнами первого этажа жилого дома.

Обстоятельства произошедшего и информация о возможных пострадавших выясняются.

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