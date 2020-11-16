Петербург в понедельник ожидает гололедица и +3

Ветер в городе будет юго-восточным и южным.. Фото: Baltphoto

Ветер в городе будет юго-восточным и южным.. Фото: Baltphoto

В Петербурге сегодня ожидаются облачная с прояснениями погода без существенных осадков, на дорогах местами образуется гололедица. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Так, в понедельник, 16 ноября, в городе подует южный и юго-восточный ветер. Скорость его порывов ночью составит от 4 до 9, днем — от 7 до 12 метров в секунду.

Согласно информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», столбики термометров покажут отметку до минус 2 градусов, в дневное время потеплеет до трех градусов тепла.

Атмосферное давление в городе будет мало меняться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге с 16 ноября стартует антикоронавирусная акция «Питер носит маски». Поддержать ее могут как отдельные граждане, так и целые организации.