Утренние пробки в Петербурге достигли 5 баллов

Жители Северной столицы уже выехали на работу. Об этом свидетельствует загруженность на дорогах горда.

Об этом стало известно в понедельник, 16 ноября. Согласно данным онлайн-сервиса «Яндекс.пробки», к 8:40 дорожная ситуация оценивается в пять баллов. К 10:00 пробки упадут до трех баллов. Ситуацию с движением транспорта усложняют ДТП и ограничения движения.

Так, красным отмечены участки на улицах Садовой и Куйбышева, Каменоостровском проспекте, набережной Кутузова, Свердловской набережной, набережной Обводного канала, Витебском проспекте, Невском проспекте, проспекте Энгельса и Гражданском проспекте.

Движение также затруднено на улице Академика Лебедева, Пироговской набережной, шоссе Революции, Полюстровском проспекте, Пискаревском проспекте и Дачном проспекте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня Петербург ожидает гололедица и +3 градуса.