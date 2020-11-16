В Петербурге 16 ноября будет облачно и ветрено, но без сухо

В Петербурге в первый день рабочей недели ожидается облачная погода и без каких-либо осадков, но не обойдется без ветра. Об этом рассказал специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Сегодня, 16 ноября, в городе на Неве будет стоять облачная погода, без существенных осадков. Причиной этому стал приближающийся с северо-запада теплый атмосферный фронт.

Синоптик рассказал на своей странице в социальной сети Facebook, что в понедельник воздух прогреется до +1…+3 градусов, в Лениобласти -1…+4 градусов. Южный ветер подует со скоростью 4 – 9 метров в секунду.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 768 мм ртутного столба.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утренние пробки в Петербурге достигли 5 баллов. Ситуацию с движением транспорта усложнили ДТП и ограничения движения.