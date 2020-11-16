В кофейне на Невском проспекте был задержан мужчина в федеральном розыске

В Центральном районе правоохранительные органы задержали нарушителя в кофейне, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Оказалось, что мужчина находится в федеральном розыске.

Как сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Санкт-Петербургу, инцидент произошел накануне, 15 ноября, примерно в 16:09. Гражданин зашел в одно из заведений общепита на Невском проспекте с бутылкой алкогольного напитка. Персонал кофейни сделал замечание нарушителю, на что он отреагировал агрессивно и начал вести себя несдержанно.

Работники заведения обратились в правоохранительные органы. На месте проишествия сотрудники Росгвардии задержали нарушителя, совершившего административное нарушение, – мелкое хулиганство.

В последствии, после проверки базы данных удалось выяснить, что мужчина находится в федеральном розыске за нарушение, совершенное в Нижегородской области. Гражданин передан сострудникам полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге мужчине, который ударил ножом студента, предъявлено обвинение.