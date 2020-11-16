Мужчине, ударившему ножом петербургского студента, предъявлено обвинение

В Петербурге местному жителю, задержанному по подозрению в нападении с ножом на несовершеннолетнего студента, предъявили обвинение в покушении на убийство.

Инцидент произошел вечером 14 ноября на проспекте Пятилеток. По данным следствия, обвиняемый нанес не менее двух ударов ножом 16-летнему подростку в грудь и левое плечо. Довести свой преступный умысел до конца мужчина не смог и скрылся. Пострадавшего доставили в реанимацию. Врачи оценивали состояние юноши как тяжелое.

Как сообщил пресс-служба ГСУ СК России по городу, в ходе оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. 46-летнему мужчине предъявлено обвинение.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о задержании мужчины, ранившего ножом петербургского школьника.