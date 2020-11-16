В Петербурге планируют благоустройство Калининского и Фрунзенского районов

В Петербурге планируют благоустройство Калининского и Фрунзенского районов
Начинаются общественные обсуждения. Фото: pixabay

В Северной столице планируется благоустройство Калининского и Фрунзенского района. Комет по градостроительству и архитектуре приступил к онлайн-обсуждениям межевания территории.

Как сообщается в комитете, проектом предусмотрено размещение жилой застройки Калининском районе. Планируется постройка гостиниц, школ, детских садов, поликлиник, выставочных комплексов и спортивного клуба с бассейном.

Строительство будет осуществляться в две очереди. Первая завершится к 2023 году, а вторая – к 2025.

Территория застройки Калининского района ограниченна Свердловской набережной, Арсенальной улицей, Минеральной улицей и улицей Ватутина.

Что касается Фрунзенского района, то в нем планируется постройка гостиницы, амбулаторной поликлиники, – психоневрологического диспансера, а также объектов транспортной и инженерной инфраструктур.

Территория проекта ограничена проспектом Славы, Софийской улицей, Южным шоссе и проездом вдоль Московского направления Октябрьской железной дороги.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители Петербурга признали Невский район самым чистым после осеннего месячника.

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