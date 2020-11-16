Жители Петербурга признали Невский район самым чистым после осеннего месячника

В Северной столице завершился опрос после традиционного осеннего месячника. Лидерами по уборке стали Невский, Фрунзенский и Кронштадтский районы.
Как сообщили в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Бондаренко, в опросе с 26 октября по 13 ноября приняли участие около 30 тыс. петербуржцев. Качественную генеральную уборку города жители отметили в пяти районах, – Невский, Фрунзенский, Кронштадтский, Курортный и Петродворцовый.
Кроме этого, меньше всего оценок по качеству получил Калининский район. В целом, активнее всего голосовали жители Красного села, но район поднялся только на 13 место в рейтинге.
Напомним, что традиционный осенний месячник проходил в городе с 1 по 31 октября. За это время специалисты подготовили город к зиме, выполнили консервацию и провели генеральную уборку объектов.
Отметим, что в этом году жители Петербурга не смогли принять участие в месячнике из-за пандемии коронавируса.
Голосование по итогам уборки проходило на официальной странице комитета по благоустройству Санкт-Петербурга в интернете.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге подвели итоги традиционного осеннего месячника.