Жители Петербурга признали Невский район самым чистым после осеннего месячника

За время месячника по уборке были промыты фасады более 6 тысяч многоквартирных домов на уровне первых этажей. Фото: gov.spb.ru

За время месячника по уборке были промыты фасады более 6 тысяч многоквартирных домов на уровне первых этажей. Фото: gov.spb.ru

В Северной столице завершился опрос после традиционного осеннего месячника. Лидерами по уборке стали Невский, Фрунзенский и Кронштадтский районы.

Как сообщили в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Бондаренко, в опросе с 26 октября по 13 ноября приняли участие около 30 тыс. петербуржцев. Качественную генеральную уборку города жители отметили в пяти районах, – Невский, Фрунзенский, Кронштадтский, Курортный и Петродворцовый.

Кроме этого, меньше всего оценок по качеству получил Калининский район. В целом, активнее всего голосовали жители Красного села, но район поднялся только на 13 место в рейтинге.

Напомним, что традиционный осенний месячник проходил в городе с 1 по 31 октября. За это время специалисты подготовили город к зиме, выполнили консервацию и провели генеральную уборку объектов.

Отметим, что в этом году жители Петербурга не смогли принять участие в месячнике из-за пандемии коронавируса.

Голосование по итогам уборки проходило на официальной странице комитета по благоустройству Санкт-Петербурга в интернете.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге подвели итоги традиционного осеннего месячника.