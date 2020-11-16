На Гагаринской пожарные ликвидируют огонь в цветочном магазине

На Гагаринской пожарные ликвидируют огонь в цветочном магазине
Пожар в Цветочном. Фото: vk.com/spb_today

В центре Северной столице горит цветочный магазин в одном из исторических зданий. Пожарные работают на месте проишествия.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте», возгорание в цветочном магазине произошло в понедельник вечером, 16 ноября, на Гагаринской улице в доме №19. На данный момент пожарные машины перекрыли участок дороги. На месте проишествия находится несколько единиц техники.

Дым валит из парадной, где расположен сам магазин. Есть опасность, что огонь может распространится на соседние этажи.

Причина пожара остается неизвестной. Кроме этого, информация о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что восемь пожарных тушили огонь в одной из квартир в Выборгском районе Ленинградской области. Пожар был ликвидирован за час.

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На Гагаринской пожарные ликвидируют огонь в цветочном магазине