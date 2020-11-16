В ВОЗ заявили, что вакцина не способна остановить пандемию коронавируса

Препарат станет помощником, но не панацеей.
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вакцине не под силу бороться с пандемией коронавируса в одиночку. Это значит, что недостаточно привить население и на этом успокоиться – нужно все равно принимать другие меры предосторожности. Об этом написал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в своем Twitter-аккаунте.
«С самого начала пандемии COVID-19 мы знали, что вакцина будет необходима, чтобы контролировать пандемию. Но важно понимать, что она дополнит остальные инструменты, а не заменит их»,
— заявил он.
Он также добавил, что сначала препарат получат медики и люди старшего возраста, имеющие хронические заболевания. Эксперты надеются, что это поможет снизить количество летальных исходов.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге выделят дополнительно 164,2 млн рублей из резервов на тест-системы Covid-19.