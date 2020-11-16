На Российском автобус СКА угодил в аварию

Непонятно, пострадал ли кто-нибудь и что стало причиной инцидента.
В Невском районе сегодня вечером, 16 ноября, произошла авария с участием автобуса СКА. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Все случилось на Российском проспекте – там столкнулся автобус петербургской хоккейной команды и легковушка. Что стало причиной инцидента и есть ли пострадавшие – непонятно.
Напоминаем, что в этот понедельник СКА сыграл с «Салаватом Юлаевым» и одержал победу со счетом 3:2. Вполне возможно, что в автобусе ехали хоккеисты после матча.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что столкновение двух легковушек затруднило движение транспорта на Старо-Петергофском. Вместе с водителями ДТП встали и трамваи с пассажирами.