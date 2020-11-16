Столкновение двух легковушек затруднило движение транспорта на Старо-Петергофском

Авария с участием двух иномарок произошла в Северной столицы. Участники ДТП осложняют движение для общественного транспорта.

По данным очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте», авария произошла в понедельник вечером, 16 ноября на пересечении Старо-Петергофского проспекта и набережной Обводного канала. Две легковушки столкнулись друг с другом, не поделив дорогу на перекрестке.

Как отмечают местные жители, авария затруднила движение на участке для общественного транспорта. Вместе с водителями ДТП встали и трамваи с пассажирами.

Точная причина инцидента на данный момент неизвестна. Информации о пострадавших не поступало. На место проишествия прибудут спецслужбы для выяснения обстоятельств случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Гагаринский пожарные ликвидируют огонь в цветочном магазине.