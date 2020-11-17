Ночью на Нарвской горела четырехкомнатная квартира

В ночь на 17 ноября в Красносельском районе Петербурга произошел пожар.

В доме 8 корпус 1 на Нарвской улице загорелась квартира.

Огонь охватил комнату в четырехкомнатной квартире. Горела обстановка площадью 8 кв. метров.

Сообщение о пожаре поступило в 1:34 по московскому времени. Справиться с огнем удалось в 2:04. В ликвидации пожара участвовали 12 человек личного состава МЧС и три единицы спецтехники.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в центре Северной столице горит цветочный магазин в одном из исторических зданий. Пожарные работают на месте происшествия.