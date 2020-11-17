На Авангардной задержали подозреваемого в угоне такси

Угнанную машину обнаружили на Авангардной улице. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Угнанную машину обнаружили на Авангардной улице. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге сотрудники полиции задержали подозреваемого в угоне такси Volkswagen Polo. На машине были обнаружены следы аварии – разбитый бампер.

Автомобиль нашли у дома 23 на Авангардной улице.

Как стало известно gazeta.spb.ru, за рулем угнанной машины сидел 35-летний житель Кировского района. Его доставили в отдел полиции.

По предварительной информации, он угнал иномарку у знакомого таксиста. Мужчины в одной компании пили алкоголь на проспекте Ветеранов. Потом злоумышленник похитил ключи и угнал машину.

Возбуждено уголовное дело по статье «неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства, при которых машина получила повреждения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечером в четверг, 12 ноября, на Муринской дороге произошла автомобильная авария, которая серьезно затруднила дорожное движение.