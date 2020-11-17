На Ладожском вокзале пресекли перевозку героина

На Ладожском вокзале Петербурга транспортные полицейские пресекли перевозку героина.

Как стало известно gazeta.spb.ru, был задержан 40-летний мужчина родом из Удмуртской республики с целью приобретения запрещенного вещества для дальнейшего распространения. Возбуждено уголовное дело.

У него в сумке нашли три свертка с порошкообразным веществом бело-серого цвета. Экспертиза показала, что это героин общей массой более полкилограмма и метамфетамин массой 0,29 г. Злоумышленник спрятал два пакетика с наркотиком в маленьком кармане брюк, полкило «героина» он поместил в свою дорожную кладь.

Как сообщили в пресс-службе городского управления МВД на транспорте, именно за этим он прибыл в Петербург. По его словам, наркотики нашел в тайниках, которые располагались в Ленобласти. По предварительной информации, «дилер» планировал сбыть наркотики.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Ему грозит до двадцати лет лишения свободы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что суд Кемерово приговорил 79-летнюю пенсионерку к пяти годам лишения свободы за покушение на сбыт героина в крупном размере. После смерти сына, который страдал наркотической зависимостью, пожилая женщина нашла дома банку с наркотиками и продавала его в течение полугода.